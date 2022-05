மாவட்ட செய்திகள்

புனே ரெயில் நிலையத்தில் வெடிகுண்டு இருப்பதாக கூறி ரூ.7 கோடி கேட்டு மிரட்டல்- போலீசாரை அலற வைத்த 2 பேர் கைது + "||" + Threatening to demand Rs 7 crore for bomb at Pune railway station

புனே ரெயில் நிலையத்தில் வெடிகுண்டு இருப்பதாக கூறி ரூ.7 கோடி கேட்டு மிரட்டல்- போலீசாரை அலற வைத்த 2 பேர் கைது