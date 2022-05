மாவட்ட செய்திகள்

கொடைக்கானல் வில்பட்டி ஊராட்சியில் சீல் வைக்கப்பட்ட தங்கும் விடுதிகளை மீண்டும் திறந்தால் நடவடிக்கை ஒன்றியக்குழு கூட்டத்தில் தகவல் + "||" + In the Kodaikanal Wilpatti panchayat Action if sealed hostels reopen Information at the Union Committee meeting

கொடைக்கானல் வில்பட்டி ஊராட்சியில் சீல் வைக்கப்பட்ட தங்கும் விடுதிகளை மீண்டும் திறந்தால் நடவடிக்கை ஒன்றியக்குழு கூட்டத்தில் தகவல்