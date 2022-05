மாவட்ட செய்திகள்

18,441 மாணவ- மாணவிகள் எஸ்.எஸ்.எல்.சி. பொதுத்தேர்வு எழுதினர் + "||" + 18,441 students are enrolled in SSLC. Wrote the general election

18,441 மாணவ- மாணவிகள் எஸ்.எஸ்.எல்.சி. பொதுத்தேர்வு எழுதினர்