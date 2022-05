பழனி முருகன் கோவிலில் அக்னி நட்சத்திர கழு திருவிழா நாளை தொடக்கம் கிரிவீதிகளில் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றம்

மாவட்ட செய்திகள்

பழனி முருகன் கோவிலில் அக்னி நட்சத்திர கழு திருவிழா நாளை தொடக்கம் கிரிவீதிகளில் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றம் + "||" + At the Palani Murugan Temple The Agni Star Festival starts tomorrow Removal of aggression in the gutters

பழனி முருகன் கோவிலில் அக்னி நட்சத்திர கழு திருவிழா நாளை தொடக்கம் கிரிவீதிகளில் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றம்