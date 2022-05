மாவட்ட செய்திகள்

சாகுபடிக்கு பயன்படுத்தும் விதைகளின்தரத்தை உறுதி செய்ய பரிசோதனை அவசியம் + "||" + Of seeds used for cultivation Testing is necessary to ensure quality

சாகுபடிக்கு பயன்படுத்தும் விதைகளின்தரத்தை உறுதி செய்ய பரிசோதனை அவசியம்