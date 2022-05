மாவட்ட செய்திகள்

சப்-இன்ஸ்பெக்டர் தேர்வு முறைகேடு வழக்கில் போலீஸ்காரர் உள்பட மேலும் 4 பேர் கைது + "||" + one police man and 3 more arrested in police recruitment scam

சப்-இன்ஸ்பெக்டர் தேர்வு முறைகேடு வழக்கில் போலீஸ்காரர் உள்பட மேலும் 4 பேர் கைது