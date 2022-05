மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் மாவட்டத்தில் 182 மையங்களில் 10-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வை 42,982 பேர் எழுதினர் + "||" + 42,982 students appeared for the Class 10 puplic examination in 182 centers in Salem district

