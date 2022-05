மாவட்ட செய்திகள்

விதானசவுதாவை வியாபார சவுதாவாக மாற்றியதே பா.ஜனதாவின் சாதனை; பிரியங்க் கார்கே எம்.எல்.ஏ. குற்றச்சாட்டு + "||" + The achievement of the BJP is to transform Vidhan Sabha into a business complex

விதானசவுதாவை வியாபார சவுதாவாக மாற்றியதே பா.ஜனதாவின் சாதனை; பிரியங்க் கார்கே எம்.எல்.ஏ. குற்றச்சாட்டு