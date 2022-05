மாவட்ட செய்திகள்

மாடுகளின்மேல் பூசும் உண்ணி மருந்தை தண்ணீரென நினைத்து குடித்தவர் சாவு + "||" + Death is the death of a person who thinks that the tick that coats the cows is water

மாடுகளின்மேல் பூசும் உண்ணி மருந்தை தண்ணீரென நினைத்து குடித்தவர் சாவு