மாவட்ட செய்திகள்

எக்ஸ்பிரஸ் ரெயிலில் கிடந்த 12 கிலோ புகையிலை பொருட்கள்-½ கிலோ கஞ்சா + "||" + 12 kg of tobacco products lying on the express train - 2 kg of cannabis

எக்ஸ்பிரஸ் ரெயிலில் கிடந்த 12 கிலோ புகையிலை பொருட்கள்-½ கிலோ கஞ்சா