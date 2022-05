மாவட்ட செய்திகள்

ஆடு-கோழிகளை பலியிட்டு 1500 கிலோ பிரியாணி + "||" + 1500 kg of biryani after sacrificing goats and chickens

ஆடு-கோழிகளை பலியிட்டு 1500 கிலோ பிரியாணி