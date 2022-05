மாவட்ட செய்திகள்

குழந்தைகளை அரசு பள்ளியில் சேர்க்க கிராம மக்கள் முடிவு + "||" + people decide to admit their children at govt school

குழந்தைகளை அரசு பள்ளியில் சேர்க்க கிராம மக்கள் முடிவு