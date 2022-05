மாவட்ட செய்திகள்

பொதுமக்களின் குறைகளை தீர்க்க தனியாக அலுவலகம் திறக்க வேண்டும்- பசவராஜ் பொம்மை உத்தரவு + "||" + The office should be opened separately to address the grievances of the public

பொதுமக்களின் குறைகளை தீர்க்க தனியாக அலுவலகம் திறக்க வேண்டும்- பசவராஜ் பொம்மை உத்தரவு