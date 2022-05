மாவட்ட செய்திகள்

மயிலம் அருகே வட்டார வளர்ச்சி அலுவலரை பெண்கள் திடீர் முற்றுகை வாக்குவாதம்சாலை அமைக்கும் பணியில் முறைகேடு நடைபெற்றுள்ளதாக புகார் + "||" + Near the peacock Regional Development Officer Women Sudden Siege Argument Complaint of irregularity in road construction work

மயிலம் அருகே வட்டார வளர்ச்சி அலுவலரை பெண்கள் திடீர் முற்றுகை வாக்குவாதம்சாலை அமைக்கும் பணியில் முறைகேடு நடைபெற்றுள்ளதாக புகார்