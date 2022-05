மாவட்ட செய்திகள்

மகாசக்தி மாரியம்மன் கோவிலுக்கு பக்தர்கள் பால்குட ஊர்வலம் + "||" + Milk procession of devotees to the Mahasakthi Mariamman Temple

