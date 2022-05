மாவட்ட செய்திகள்

ஒலிமாசு விஷயத்தில், சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவை பின்பற்ற வேண்டும்; மந்திரி அரக ஞானேந்திரா பேட்டி + "||" + In the case of Olimasu the order of the Supreme Court should be followed

ஒலிமாசு விஷயத்தில், சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவை பின்பற்ற வேண்டும்; மந்திரி அரக ஞானேந்திரா பேட்டி