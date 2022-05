மாவட்ட செய்திகள்

1 மணி நேரத்திற்கும் மேல் நடந்து சென்று தண்ணீர் எடுத்து வரும் கிராம மக்கள் + "||" + Villagers walk for more than 1 hour for fetch water

