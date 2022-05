மாவட்ட செய்திகள்

ரசாயன கல் மூலம் பழுக்க வைத்த 1½ டன் மாம்பழம் பறிமுதல் உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை + "||" + Seizure of 1 and half tons of mangoes ripened with chemical stone Action by food safety officials

ரசாயன கல் மூலம் பழுக்க வைத்த 1½ டன் மாம்பழம் பறிமுதல் உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை