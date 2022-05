மாவட்ட செய்திகள்

கடலூரில்கருப்பு பட்டை அணிந்து பொதுமக்கள் போராட்டம்மனித கழிவு சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்க எதிர்ப்பு + "||" + In Cuddalore Public protest wearing black belt Opposition to setting up a human waste treatment plant

கடலூரில்கருப்பு பட்டை அணிந்து பொதுமக்கள் போராட்டம்மனித கழிவு சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்க எதிர்ப்பு