மாவட்ட செய்திகள்

மக்கள் குறைகளை தீர்க்க அனைத்துத் துறை அலுவலர்கள் கூட்டம் + "||" + Meeting of all departmental officers to resolve people's grievances

மக்கள் குறைகளை தீர்க்க அனைத்துத் துறை அலுவலர்கள் கூட்டம்