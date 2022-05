மாவட்ட செய்திகள்

ஊட்டியில் வருகிற 14-ந்தேதி தொடங்கும் கலை பயிற்சிக்கு மாணவ-மாணவிகள் விண்ணப்பிக்கலாம் + "||" + Students can apply for the art training which will start on the 14th in Ooty

