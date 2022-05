மாவட்ட செய்திகள்

497 ஊராட்சிகளிலும் தரிசு நிலங்களில் வேளாண்மை செய்ய வழிவகைகலெக்டர் கவிதாராமு தகவல் + "||" + Way to cultivate in barren lands

497 ஊராட்சிகளிலும் தரிசு நிலங்களில் வேளாண்மை செய்ய வழிவகைகலெக்டர் கவிதாராமு தகவல்