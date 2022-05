மாவட்ட செய்திகள்

சென்னையின் 6-வது குடிநீர் ஆதாரமாக அமைய உள்ள ராமஞ்சேரி நீர்த்தேக்க பகுதியில் தலைமைச் செயலாளர் ஆய்வு + "||" + Chief Secretary inspects Ramanchery Reservoir, the 6th source of drinking water in Chennai

சென்னையின் 6-வது குடிநீர் ஆதாரமாக அமைய உள்ள ராமஞ்சேரி நீர்த்தேக்க பகுதியில் தலைமைச் செயலாளர் ஆய்வு