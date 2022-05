மாவட்ட செய்திகள்

ஓட்டப்பிடாரம் அருகேபஞ்சாயத்து அலுவலகத்தில் துணைத் தலைவர், வார்டு உறுப்பினர்கள் உள்ளிருப்பு போராட்டம் + "||" + Near the otttapidaram Deputy Chairman, Ward Members Sitting in Panchayat Office

ஓட்டப்பிடாரம் அருகேபஞ்சாயத்து அலுவலகத்தில் துணைத் தலைவர், வார்டு உறுப்பினர்கள் உள்ளிருப்பு போராட்டம்