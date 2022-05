மாவட்ட செய்திகள்

அறந்தாங்கியில்பிரியாணி சாப்பிட்டு வாந்தி-மயக்கம் ஏற்பட்ட 27 குடும்பங்களுக்கு நிவாரணம் + "||" + Relief for 27 families who suffered from vomiting and fainting after eating biryani

அறந்தாங்கியில்பிரியாணி சாப்பிட்டு வாந்தி-மயக்கம் ஏற்பட்ட 27 குடும்பங்களுக்கு நிவாரணம்