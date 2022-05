மாவட்ட செய்திகள்

பெங்களூருவில் பெய்த கனமழைக்கு 400 ஆண்டுகள் பழமையான ராட்சத ஆலமரத்தின் ஒரு பகுதி சாய்ந்தது + "||" + Part of the 400-year-old giant pine tree is leaning

பெங்களூருவில் பெய்த கனமழைக்கு 400 ஆண்டுகள் பழமையான ராட்சத ஆலமரத்தின் ஒரு பகுதி சாய்ந்தது