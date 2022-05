மாவட்ட செய்திகள்

நத்தத்தில் ரசாயன முறையில் பழுக்க வைத்த 1½ டன் மாம்பழங்கள் பறிமுதல் + "||" + In the natham Seizure of 1 and half tonnes of chemically ripened mangoes

நத்தத்தில் ரசாயன முறையில் பழுக்க வைத்த 1½ டன் மாம்பழங்கள் பறிமுதல்