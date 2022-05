மாவட்ட செய்திகள்

காரைக்கால் வக்பு நிர்வாக சபையை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் + "||" + Karaikal Wakfu Board of Trustees to be reshuffled

காரைக்கால் வக்பு நிர்வாக சபையை மாற்றி அமைக்க வேண்டும்