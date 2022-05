மாவட்ட செய்திகள்

அருணை மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் முதியவருக்கு அதிநவீன மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை + "||" + Sophisticated joint replacement surgery for the elderly at Aruna Medical College Hospital

அருணை மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் முதியவருக்கு அதிநவீன மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை