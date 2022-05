மாவட்ட செய்திகள்

மணலி புதுநகரில் ரூ.25 லட்சம் கேட்டு வியாபாரி கடத்தல் - 5 பேர் கைது + "||" + 5 arrested for kidnapping a trader for Rs 25 lakh in Manali New Town

மணலி புதுநகரில் ரூ.25 லட்சம் கேட்டு வியாபாரி கடத்தல் - 5 பேர் கைது