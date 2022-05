மாவட்ட செய்திகள்

தக்காளி வைரஸ் குறித்து வீண் வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம்மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை செயலாளர் அறிவுரை + "||" + Do not believe the vain rumors about the tomato virus Advice from the Secretary of Public Welfare

தக்காளி வைரஸ் குறித்து வீண் வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம்மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை செயலாளர் அறிவுரை