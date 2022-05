மாவட்ட செய்திகள்

ஆனைமலை அருகே கோவில் மீது கல்வீசப்பட்டதை கண்டித்து பக்தர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் + "||" + Academic devotees block the road on the temple

