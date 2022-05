மாவட்ட செய்திகள்

கோவையில் பெற்றோர் கண்டித்ததால் வீட்டைவிட்டு வெளியேறிய 8-ம் வகுப்பு மாணவியை இன்ஸ்டாகிராம் உதவியுடன் கண்டுபிடித்து போலீசார் மீட்டனர் + "||" + The student was rescued by police with the help of Instagram

கோவையில் பெற்றோர் கண்டித்ததால் வீட்டைவிட்டு வெளியேறிய 8-ம் வகுப்பு மாணவியை இன்ஸ்டாகிராம் உதவியுடன் கண்டுபிடித்து போலீசார் மீட்டனர்