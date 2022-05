மாவட்ட செய்திகள்

தேவாலா பகுதியில் யானை வழித்தடங்களில் மின்வேலிகள் அகற்றும் பணி தொடக்கம் + "||" + Commencement of work on removal of electric fences on elephant routes in Devala area

தேவாலா பகுதியில் யானை வழித்தடங்களில் மின்வேலிகள் அகற்றும் பணி தொடக்கம்