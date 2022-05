மாவட்ட செய்திகள்

சென்னை மாநகராட்சி சிறப்பு பள்ளியில் தசைத்திறன் குறைபாடுள்ள குழந்தைகளுக்கான புதுப்பிக்கப்பட்ட பள்ளிக்கட்டிடம் + "||" + Renovated school building for children with muscular disabilities at Chennai Corporation Special School

சென்னை மாநகராட்சி சிறப்பு பள்ளியில் தசைத்திறன் குறைபாடுள்ள குழந்தைகளுக்கான புதுப்பிக்கப்பட்ட பள்ளிக்கட்டிடம்