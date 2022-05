மாவட்ட செய்திகள்

சித்திரை மாத பிரம்மோற்சவ விழா: வீரராகவ பெருமாள் கோவில் குளத்தில் தீர்த்தவாரி + "||" + Chithirai Month Brahmorsava Festival: Tirthavari in the pool of Veeraragava Perumal temple

சித்திரை மாத பிரம்மோற்சவ விழா: வீரராகவ பெருமாள் கோவில் குளத்தில் தீர்த்தவாரி