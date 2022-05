மாவட்ட செய்திகள்

சிவசேனா தலைமையிலான கூட்டணி ஆட்சியான பாபர் கட்டமைப்பை வீழ்த்தும்வரை ஓயமாட்டேன்- தேவேந்திர பட்னாவிஸ் பேச்சு + "||" + Patnavis says I will not rest until the Baber structure collapses

சிவசேனா தலைமையிலான கூட்டணி ஆட்சியான பாபர் கட்டமைப்பை வீழ்த்தும்வரை ஓயமாட்டேன்- தேவேந்திர பட்னாவிஸ் பேச்சு