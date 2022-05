மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் 11½ லட்சம் ஏக்கர் அரசு நிலங்கள் ஆக்கிரமிப்பு + "||" + Occupancy of 100 lakh acres of government land in Karnataka

கர்நாடகத்தில் 11½ லட்சம் ஏக்கர் அரசு நிலங்கள் ஆக்கிரமிப்பு