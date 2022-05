மாவட்ட செய்திகள்

வீட்டின் சுவர் சரிந்துவிழுந்து தொழிலாளி படுகாயம் + "||" + The wall of the house collapsed and injured the worker

வீட்டின் சுவர் சரிந்துவிழுந்து தொழிலாளி படுகாயம்