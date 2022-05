மாவட்ட செய்திகள்

மாணவர் ஓட்டி வந்த மினி லாரி தோட்டத்துக்குள் புகுந்து விபத்து + "||" + The mini truck driven by the student crashed into the garden

மாணவர் ஓட்டி வந்த மினி லாரி தோட்டத்துக்குள் புகுந்து விபத்து