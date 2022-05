மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடக மேல்-சபை தலைவர் பதவியை பசவராஜ் ஹொரட்டி ராஜினாமா செய்தார்; பா.ஜனதாவில் இன்று சேருகிறார் + "||" + Basavaraj Horatti resigned as the Speaker of the Upper House

கர்நாடக மேல்-சபை தலைவர் பதவியை பசவராஜ் ஹொரட்டி ராஜினாமா செய்தார்; பா.ஜனதாவில் இன்று சேருகிறார்