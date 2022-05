மாவட்ட செய்திகள்

நூல் விலை உயர்வுக்கும், தமிழக அரசுக்கும் சம்பந்தம் இல்லைஅமைச்சர் ஆர்.காந்தி பேட்டி + "||" + The increase in yarn prices has nothing to do with the Tamil Nadu government

நூல் விலை உயர்வுக்கும், தமிழக அரசுக்கும் சம்பந்தம் இல்லைஅமைச்சர் ஆர்.காந்தி பேட்டி