மாவட்ட செய்திகள்

பதுக்கல் காரணமாக பஞ்சு விலை உயர்ந்துள்ளது + "||" + The pricThe price of cotton has gone up due to hoardinge of cotton has gone up due to hoarding

பதுக்கல் காரணமாக பஞ்சு விலை உயர்ந்துள்ளது