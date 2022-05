மாவட்ட செய்திகள்

மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணை கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்த 2 வாலிபர்களுக்கு தலா 20 ஆண்டுகள் சிறை + "||" + Two teenagers jailed for 20 years each for raping a mentally ill woman

மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணை கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்த 2 வாலிபர்களுக்கு தலா 20 ஆண்டுகள் சிறை