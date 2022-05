மாவட்ட செய்திகள்

‘‘பீகார் நோக்கி செல்கிறோம்; போலீசார் எங்களை எதுவும் செய்ய முடியாது’’ வடமாநில வாலிபர்கள் வீடியோ அனுப்பியதால் பரபரப்பு + "||" + ‘‘ We are heading towards Bihar; The police can do nothing for us. "

‘‘பீகார் நோக்கி செல்கிறோம்; போலீசார் எங்களை எதுவும் செய்ய முடியாது’’ வடமாநில வாலிபர்கள் வீடியோ அனுப்பியதால் பரபரப்பு