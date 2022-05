மாவட்ட செய்திகள்

சர்வேயருக்கு ஒரு ஆண்டு ஜெயில் தண்டனை + "||" + Surveyor sentenced to one year in prison

சர்வேயருக்கு ஒரு ஆண்டு ஜெயில் தண்டனை