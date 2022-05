மாவட்ட செய்திகள்

மது குடிக்க பணம் தராததால் மனைவியை கொலை செய்தவருக்கு ஆயுள் தண்டனை - சென்னை மகளிர் கோர்ட்டு தீர்ப்பு + "||" + Chennai Women's Court has sentenced a man to life imprisonment for killing his wife for not paying for alcohol

