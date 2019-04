தேர்தல் செய்திகள்

தமிழகம், புதுச்சேரியில் 40 மக்களவை தொகுதிகளில் வெற்றி வாய்ப்பு யாருக்கு?- பண்பாட்டு மக்கள் தொடர்பகம் கருத்துக்கணிப்பு + "||" + Who will win in 40 Lok Sabha constituencies in Puducherry, Tamil Nadu? Cultural public opinion poll

தமிழகம், புதுச்சேரியில் 40 மக்களவை தொகுதிகளில் வெற்றி வாய்ப்பு யாருக்கு?- பண்பாட்டு மக்கள் தொடர்பகம் கருத்துக்கணிப்பு