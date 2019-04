தேர்தல் செய்திகள்

ராகுல்காந்தி அமேதி தொகுதியில் 10-ம் தேதியும், சோனியா காந்தி ரேபரேலி தொகுதியில் 11-ம் தேதியும் வேட்புமனு தாக்கல் + "||" + Rahul Gandhi to file nomination papers for Amethi seat on April 10

ராகுல்காந்தி அமேதி தொகுதியில் 10-ம் தேதியும், சோனியா காந்தி ரேபரேலி தொகுதியில் 11-ம் தேதியும் வேட்புமனு தாக்கல்