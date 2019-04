தேர்தல் செய்திகள்

விவசாய கடனுக்கு வட்டி கிடையாது - பாஜக தேர்தல் அறிக்கை + "||" + There is no interest in agricultural loan - BJP election statement

விவசாய கடனுக்கு வட்டி கிடையாது - பாஜக தேர்தல் அறிக்கை